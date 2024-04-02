У Фінляндії 12-річний учень влаштував стрілянину в школі
В результаті стрілянини у початковій школі фінського міста Вантаа поблизу Гельсінки поранення дістали троє 12-річних школярів, повідомляє Європейська правда.
За даними поліції, затриманий підозрюваний є учнем школи.
Поліція не коментує, яка саме зброя була застосована під час інциденту, але це була вогнепальна зброя.
Поліція не коментує характер поранень, отриманих постраждалими. Відомо, що постраждалі є також 12-річними учнями школи.
Правоохоронці наразі з'ясовують, чи причетні до справи інші сторони.
За словами очевидців, інцидент зі стріляниною стався на території початкової школи.
Нині учні все ще перебувають у класах, а до школи вже прибуло кілька десятків батьків дітей, з ними спілкується поліція.
Поліція обіцяє протягом дня виступити з пресконференцією щодо цього інциденту.