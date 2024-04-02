Южная Корея ввела санкции против россиян за сотрудничество с КНДР

Южная Корея ввела во вторник санкции против двух судов, а также двух граждан РФ и их компаний, причастных к сотрудничеству с КНДР. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи, сообщает Укринформ.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая торговлю оружием, является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, серьезно угрожающей миру и стабильности за пределами Корейского полуострова и во всем мире. Наше правительство и международное сообщество постоянно призывают Северную Корею и Россию немедленно прекратить военное сотрудничество» , - говорится в пресс-релизе министерства.

Под санкции попали суда Lady R и Angara, задействованные в перевозках контейнеров с военными грузами между РФ и КНДР.

Сеул ввел санкции против российских компаний «Интеллект» и «Содействие» и руководителей Сергея Козлова и Александра Панфилова. Отмечается, что они обеспечили северокорейский персонал, в частности, IТ-специалистов, документами, иностранной валютой, а также способствовали его выезду и пребыванию в РФ. Южная Корея считает, что эти рабочие могут уезжать в Россию в рамках компенсации, которую предоставляет Москва за получение северокорейского оружия.

Санкции вступят в силу 3 апреля.