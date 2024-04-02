Украина получит 180 тысяч артснарядов от Германии в рамках чешской инициативы
Германия предоставит Украине 180 тысяч артиллерийских снарядов в качестве вклада в план закупки боеприпасов для Киева под руководством Чехии на сумму 576 миллионов евро. Со ссылкой на El Mundo, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Наиболее острой потребностью Украины спустя два года после полномасштабного вторжения России являются артиллерийские боеприпасы, которые на исходе, поскольку стороны используют тяжелые орудия, чтобы удерживать укрепившиеся позиции в основном неподвижными вдоль 1000-километровой линии фронта.
В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о пакете помощи Украине в размере 478 млн евро, не считая поддержки чешской инициативы по поставке боеприпасов.
"Общая стоимость обеих мер поддержки превышает миллиард евро", - сказал представитель Министерства обороны Германии.