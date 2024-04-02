Атака беспилотника на НПЗ в Татарстане: стали известны детали

В результате совместной спецоперации украинской разведки и Службы безопасности Украины, по данным источников, была поражена установка первичной переработки нефти на НПЗ в российском Нижнекамске. Об этом рассказали собеседники в ГУР и СБУ, сообщает Украинская правда.

По словам источников издания, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5-ку крупнейших НПЗ РФ.

"Мы не будем прекращать поражать военную инфраструктуру страны-агрессора, чтобы она имела все меньше возможностей финансировать геноцидную войну против Украины. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы минимизировать поток нефтедолларов в российский военный бюджет, поэтому "хлопок" на российских НПЗ и других производствах будет продолжаться и усиливаться" , – рассказал собеседник.

Напомним, утром на предприятия российского Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была осуществлена атака беспилотных летательных аппаратов. За этими спецоперациями, по данным ГУР, стоят украинские спецслужбы.