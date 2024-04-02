Атака безпілотника на НПЗ в Татарстані: стали відомі деталі

В результаті спільної спецоперації української розвідки та Служби безпеки України було уражено установку первинної переробки нафти на НПЗ в російському Нижньокамську. Про це розповіли співрозмовники в ГУР та СБУ, повідомляє Українська правда.

За словами джерел видання, український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

"Ми не припинятимемо вражати військову інфраструктуру країни-агресорки, аби вона мала все менше можливостей фінансувати геноцидну війну проти України. Ми продовжимо докладати зусиль, щоб мінімізувати потік нафтодоларів до російського військового бюджету, тому "бавовна" на російських НПЗ та інших виробництвах триватиме і посилюватиметься" , – розповів співрозмовник.

Нагадаємо, вранці на підприємства російського Татарстану в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. За цими спецопераціями, за даними ЗМІ, стоять українські спецслужби.