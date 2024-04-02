Партизаны сообщили о переброске техники на Херсонское направление из Крыма

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты перебрасывают военную технику из Азовского в сторону Джанкоя в результате значительных потерь. Об этом информирует партизанское движение «АТЕШ».

«Нашими агентами была зафиксирована переброска техники из Азовского в сторону Джанкоя» , - сообщают партизаны в Telegram.

По их данным, эта техника отправляется на Херсонское направление для восполнения потерь после ударов украинских FPV-дронов.

В «АТЕШ» добавили, что благодаря их агентам из группировки войск «Днепр» стало известно, что захватчики несут потери в технике, в частности, легко бронированной. Данные потери в полной мере не восполняются из-за отсутствия нужного количества техники, готовой к выполнению боевых задач.