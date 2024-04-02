Партизани повідомил про перекидання техніки на Херсонський напрямок з Криму
У тимчасово окупованому Криму російські окупанти перекидають військову техніку з Азовського у бік Джанкоя внаслідок значних втрат. Про це інформує партизанський рух «АТЕШ».
«Нашими агентами було зафіксовано перекидання техніки з Азовського у бік Джанкоя», - повідомляють партизани у Telegram.
За їхніми даними, ця техніка вирушає на Херсонський напрямок для поповнення втрат після ударів українських FPV-дронів.
В «АТЕШ» додали, що завдяки їхнім агентам з угруповання військ «Дніпро» стало відомо, що загарбники зазнають втрат у техніці, зокрема, легко броньованій. Дані втрати повною мірою не поповнюються через відсутність потрібної кількості техніки, готової до виконання бойових завдань.