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Задержаны организаторы из Госпродпотребслужбы схемы поборов из агроэкспортеров

Задержаны организаторы из Госпродпотребслужбы схемы поборов из агроэкспортеров

ДБР разоблачило должностных лиц Госпродпотребслужбы двух областей, которые организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта и импорта агропродукции. Они ежемесячно получали более 160 тысяч долларов.﻿﻿ Ссылаясь на данные ГБР, сообщает Экономическая правда.

"Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, а также за изготовление актов о результатах обследования, которые необходимы для осуществления экспорта ячменя и кукурузы", — говорится в сообщении.

Фактически должностные лица Госпродпотребслужбы создали организованную преступную группу с четким распределением ролей и обязанностей. В ее состав входило более 11 человек. Среди них - руководитель ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области и начальник Управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Также в ее состав входили двое главных инспекторов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области и двое из Запорожской области, гражданские лица, в том числе руководители брокерских компаний, выполнявшие роли посредников.

По предварительным оценкам, "дельцы" получали от своей незаконной деятельности ежемесячно более 160 тысяч долларов США.

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