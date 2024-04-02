Задержаны организаторы из Госпродпотребслужбы схемы поборов из агроэкспортеров

ДБР разоблачило должностных лиц Госпродпотребслужбы двух областей, которые организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта и импорта агропродукции. Они ежемесячно получали более 160 тысяч долларов.﻿﻿ Ссылаясь на данные ГБР, сообщает Экономическая правда.

"Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях организовали коррупционную схему вымогательства денег за выдачу фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, а также за изготовление актов о результатах обследования, которые необходимы для осуществления экспорта ячменя и кукурузы" , — говорится в сообщении.

Фактически должностные лица Госпродпотребслужбы создали организованную преступную группу с четким распределением ролей и обязанностей. В ее состав входило более 11 человек. Среди них - руководитель ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области и начальник Управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Также в ее состав входили двое главных инспекторов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области и двое из Запорожской области, гражданские лица, в том числе руководители брокерских компаний, выполнявшие роли посредников.

По предварительным оценкам, "дельцы" получали от своей незаконной деятельности ежемесячно более 160 тысяч долларов США.