Apple планирует выпустить более дешевую версию наушников AirPods

Ожидается, что Apple представит более дешевые беспроводные наушники AirPods Lite. Об этом на встрече с инвесторами сообщил аналитик Джефф Пу, сообщает Mezha Media.

По его словам, компания планирует выпустить более дешевые наушники во второй половине 2024 года. Он также сообщает, что Apple готовит обновленную версию AirPods Max, которая также выйдет позже в этом году.

Пу рассказывает, что чуть позже в этом году производство беспроводных наушников от Apple значительно увеличится, это произойдет благодаря запуску недорогой модели.

Несмотря на это, он также говорит, что спрос на все наушники компании сократится на 4%, до 55 миллионов единиц, из-за спада спроса на существующие модели.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо также сообщал, что Apple готовит к выпуску более дешевые беспроводные наушники. Тогда он рассказал, что наушники будут стоить $99.

В то же время Марк Гурман из Bloomberg рассказывал, что компания готовит AirPods 4 в этом году, которые будут иметь две разных модели, однако пока неясно, речь шла о тех же более дешевых наушниках.