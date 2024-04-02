В Татарстане после дроновой атаки сообщили о 12 пострадавших

В российской республике Татарстан после атаки дронов пострадали 12 человек. Об этом информируют местные власти, сообщает Радио Свобода.

Ранее оперативные службы заявляли о семи пострадавших в Елабуге, в том числе двое подростков. Telegram-канал Baza писал, что пострадали пять студентов местного колледжа.

Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия Татарстана – в Елабуге и Нижнекамске. Сообщалось, что взрывы произошли на территории особой экономической зоны "Алабуга". Местные власти практически сразу подтвердили атаку, заявив, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР МО сообщили, что это спецоперация украинских разведчиков. В разведке уточнили, что беспилотники атаковали завод в Елабуге, на котором собирают иранские «шахеды», маркируя их под «Герань-2». Также телеграмм-каналы писали, что один из беспилотников попытался ударить по нефтеперерабатывающему заводу «ТАНЕКО» и попал в технологическую установку, после чего начался пожар. По неофициальной информации, было по меньшей мере трое пострадавших.

Источник издания сообщил, что атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. По данным источника, украинский дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ. Мощность этой установки составляла 8 миллионов тонн нефти.

Атака по Елабуге стала одной из самых дальнобойных с начала полномасштабного вторжения – город расположен примерно в 1300 км от границы.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода