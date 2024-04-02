У Татарстані після дронової атаки повідомили про 12 постраждалих

У російській республіці Татарстан після атаки дронів постраждали 12 людей. Про це інформує місцева влада, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше оперативні служби заявляли про семеро постраждалих в Єлабузі, у тому числі двоє підлітків. Telegram-канал Baza писав, що постраждали п'ять студентів місцевого коледжу.

Вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстана – в Єлабузі та Нижньокамську. Повідомлялося, що вибухи сталися на території особливої економічної зони "Алабуга". Місцева влада практично одразу підтвердила атаку, заявивши, що серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушений.

Українські медіа з посиланням на джерела у ГУР МО повідомили, що це спецоперація українських розвідників. У розвідці уточнили, що безпілотники атакували завод у Єлабузі, на якому збирають іранські «шахеди», маркуючи їх під «Герань-2».Також телеграм-канали писали, що один з безпілотників спробував ударити по нафтопереробному заводу «ТАНЕКО» та поцілив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. За неофіційною інформацією, було щонайменше троє постраждалих.

Джерело видання повідомило, що атака дронів на нафтопереробний завод у Нижньокамську була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки. За даними джерела, український дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти.

Атака по Єлабузі стала однією з найдалекобійніших від початку повномасштабного вторгнення – місто розташоване приблизно за 1300 км від кордону.

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