В Кыргызстане заработает закон об "иноагентах", идентичный российскому

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во вторник, 2 апреля, подписал закон об "иностранных агентах", против которого выступали НКО и международные правозащитные организации. По его словам, новая норма представляет интерес "для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров". Закон вступит в силу через десять дней, сообщает Deutsche Welle.

Принятый закон является аналогом российского: власти Кыргызстана будут вести специальный реестр НКО - "иностранных агентов". Попавшие туда организации должны будут сдавать дополнительную отчетность и могут стать объектами внеплановых проверок.

По словам Жапарова, главная цель новой законодательной нормы, "чтобы все работали на равных условиях" и открыто. При этом глава государства обвинил местные неправительственные организации в том, что они годами обманывали своих иностранных доноров, а также распространяли "ложную информацию, говоря "нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства".

"Я как глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет" , - указал президент.

Притеснение "иноагентов" в РФ

Приследование "иноагентов" в России началось с 2012 года, когда Госдума РФ приняла поправки закон о "некоммерческих организациях - "иностранных агентах". На сегодняшний день к ним добавились СМИ - "иноагенты" (2017 год), физические лица - "иноагенты" (2020 год), незарегистрированные общественные объединения – "иноагенты" (2021 год). Сегодня число "иноагентов" в РФ превышает 600.

Аналогичный закон осенью 2023 года был принят и вступил в силу в Казахстане.