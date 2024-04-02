У Киргизстані запрацює закон про "іноагентів", ідентичний російському

Президент Киргизстану Садир Жапаров у вівторок, 2 квітня, підписав закон про "іноземних агентів", проти якого виступали НКО та міжнародні правозахисні організації. За його словами, нова норма становить інтерес "для громадськості, неурядових організацій та їх закордонних партнерів". Закон набуде чинності за десять днів, повідомляє Deutsche Welle.

Ухвалений закон є аналогом російського: влада Киргизстану вестиме спеціальний реєстр НКО - "іноземних агентів". Організації, що потрапили туди, повинні будуть здавати додаткову звітність і можуть стати об'єктами позапланових перевірок.

За словами Жапарова, головна мета нової законодавчої норми "щоб усі працювали на рівних умовах" і відкрито. При цьому глава держави звинуватив місцеві неурядові організації в тому, що вони роками обманювали своїх іноземних донорів, а також поширювали "неправдиву інформацію, говорячи "переслідуватимуть нас, нас затримуватимуть як агентів іноземної держави".

"Я як глава держави гарантую, що жодних переслідувань не буде" , - зазначив президент.

Утиск "іноагентів" у РФ

Наслідування "іноагентів" у Росії почалося з 2012 року, коли Держдума РФ прийняла поправки закон про "некомерційні організації - "іноземні агенти". На сьогодні до них додалися ЗМІ - "іноагенти" (2017 рік), фізичні особи - "іноагенти" ( 2020 рік), незареєстровані громадські об'єднання - "іноагенти" (2021 рік), сьогодні кількість "іноагентів" в РФ перевищує 600.

Аналогічний закон восени 2023 року був ухвалений і набув чинності в Казахстані.