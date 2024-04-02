ВСУ установили новый рекорд по уничтожению вражеских артсистем - Минобороны
В течение марта украинские военные установили рекорд по уничтожению артиллерийских систем российских оккупантов. Такие данные приводит Министерство обороны Украины.
Как отмечает Минобороны, военнослужащие в общей сложности уничтожили 976 российских артиллерийских систем.
"Это - самый высокий показатель за один месяц от начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", - добавляет министерство.