ВСУ установили новый рекорд по уничтожению вражеских артсистем - Минобороны

В течение марта украинские военные установили рекорд по уничтожению артиллерийских систем российских оккупантов. Такие данные приводит Министерство обороны Украины.

Как отмечает Минобороны, военнослужащие в общей сложности уничтожили 976 российских артиллерийских систем.

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