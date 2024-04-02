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ВСУ установили новый рекорд по уничтожению вражеских артсистем - Минобороны

ВСУ установили новый рекорд по уничтожению вражеских артсистем - Минобороны
Фото: Facebook

В течение марта украинские военные установили рекорд по уничтожению артиллерийских систем российских оккупантов. Такие данные приводит Министерство обороны Украины.

Как отмечает Минобороны, военнослужащие в общей сложности уничтожили 976 российских артиллерийских систем.

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t.me/ministry_of_defense_ru
"Это - самый высокий показатель за один месяц от начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", - добавляет министерство.

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