Российская атака на Днепр: количество пострадавших возросло

До 18 человек увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по городу Днепр 2 апреля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, 12 человек были госпитализированы, среди них пятеро детей.

Лысак посетил мальчиков и девочек в больнице и обнародовал фотографии со своего визита.

"Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Впрочем, говорят, все будет хорошо".

Что предшествовало:

Во вторник днем российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Кроме пострадавших людей, разрушениям подверглись детский сад, колледж и предприятие.