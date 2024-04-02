Російська атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла

До 18 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по місту Дніпро 2 квітня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, 12 осіб було госпіталізовано, серед них п’ятеро дітей.

Лисак навідав хлопців та дівчат в лікарні та оприлюднив фотографії зі свого візиту.

"Зараз їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Втім, кажуть, все буде добре".

Що передувало:

У вівторок вдень російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Окрім постраждалих людей, руйнувань зазнали дитячий садочок, коледж та підприємство.