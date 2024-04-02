Мобилизация с 25 лет: в Минобороны объяснили, что изменят новые законы

Закон об е-кабинете военнообязанного, который сегодня, 2 апреля, подписал президент Украины Владимир Зеленский, позволит упростить бюрократические вопросы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, данный закон позволит ввести три основных изменения, которые позволят упростить и усовершенствовать взаимодействие между государством и военнообязанными.

Первое – это создание электронного кабинета военнообязанного. Благодаря ему граждане больше могут физически не посещать ТЦК, а могут обновить свои данные по любой локации. Для этого необходимо войти в электронный кабинет электронные сервисы или сайт Минобороны и обновить свои данные.

Второе – введение электронного кабинета позволит Украине размещать свои системы в облаках НАТО. Это в свою очередь усилит киберзащиту и улучшит обмен данными с партнерами.

"Мы сможем получать больше разведывательных данных и Минобороны сможет определять, какие международные стандарты в сфере безопасности информации применять для военных систем" , - рассказала Черногоренко.

Третье – закон дает возможность усовершенствовать взаимодействие реестра "Оберіг".

"Мы предоставляем ему возможность осуществлять обмен с другими реестрами и возможность ТЦК получить больше сведений о военнообязанных. Это в свою очередь исключит ошибочные или дублированные повестки и необходимость дополнительных раз ходить в ТЦК, когда это не нужно" , - рассказала она.

Также е-кабинет военнообязанного позволит автоматизировать услугу получения статуса УБД. В частности, военные смогут подавать электронную заявку о получении такого статуса, и это будет абсолютно оперативно и быстро для всех граждан.

"Мы сможем сделать ее достойной и исключить длительное ожидание статуса. В нашем направлении каждый третий это участник УБД. И мы хотим, чтобы цифровые сервисы производили военные для военных" , - рассказала она.

Мобилизация с 25 лет в Украине

Также по ее словам, е-кабинет военнообязанного поможет с мобилизацией мужчин. Которым исполнилось 25 лет.

Она пояснила, что они также могут обновить свои данные в электронном формате и предоставить всю необходимую ТЦК информацию. А уже потом ждать или вызова в ТЦК других действий.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 апреля, президент Украины подписал закон, предусматривающий запуск в стране э-кабинета военнообязанного.

Сам закон был принят еще в январе этого года.

Как объясняла ранее Черногоренко, на первом этапе запуска такого е-кабинета у призывников будет возможность актуализировать свои данные. Для этого предоставят временные рамки.

После этого ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе.

Повестки в е-кабинете могут появиться в том случае, если Рада примет законопроект о мобилизации с соответствующей нормой, уточняла замминистра.

Также Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.