На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение: четверо погибших
В среду утром на Тайване произошла серия землетрясений магнитудой 7,4 балла. Они стали самыми сильными за последние 25 лет. По меньшей мере 4 человека погибли, 97 - пострадали, сообщает Украинская правда.
Землетрясение серьезно повредило основную автомагистраль вдоль восточного побережья страны.
На видео, опубликованном на телеканале TVBS, видно, что большие глыбы упали на шоссе Сухуа, а несколько тоннелей было засыпало, в том числе один, расколовшийся пополам.
Сообщается о по меньшей мере девяти камнепадах и оползнях на шоссе Сухуа. Дорога закрыта, сообщило центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на власти.
Еще одна автомагистраль, соединяющая западное побережье с восточным Тайванем, также была повреждена камнепадом, по меньшей мере 12 автомобилей заблокированы, девять человек ранены.
В Японии и Филиппинах было объявлено предупреждение о цунами, но впоследствии его отменили.
По данным Тайваньского центрального командного центра по чрезвычайным ситуациям, люди оказались в ловушках после обрушения по меньшей мере 26 зданий. Есть сообщения о людях, которые заблокированы в семи зданиях.
Землетрясение также повлияло на электроснабжение, более 91 000 домохозяйств остались без электричества. В стране перебои с интернетом.
Ожидается, что Тайвань пострадает от афтершоков в течение следующих трех-четырех дней после землетрясения.
По словам представителя Центрального метеорологического управления Тайваня, по данным CWA, в 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,3, также известное как землетрясение Джидзи.