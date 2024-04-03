Генштаб: На фронте 75 столкновений, больше всего – под Новомихайловкой и Урожайным

За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего оккупанты атакуют на Новопавловском направлении, в частности под Новомихайловкой и Урожайным, а также на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 3 апреля.

Всего враг нанес 2 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Волфине, Александровка, Новоселица, Краснополье Сумской области; Синковка, Липцы Харьковской области; Белогоровка, Верхнекаменское Луганской области; Терны, Ямполевка, Григоровка, Ступочки, Бердичи, Курдюмовка, Новобахмутовка, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Александрополь, Водяное, Угледар Донецкой области; Работино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 8 раз атаковал позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.