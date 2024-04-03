В Нацбанке назвали среднюю сумму ущерба от мошенничества с картами

Количество незаконных действий с платежными карточками, по которым был понесен ущерб, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций. Средняя сумма выросла на 39% до 3065 гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.

По данным НБУ, количество активных карточек за 2023 год выросло на 13%.

Как отметили в Нацбанке, начиная с 2023 года, данные по убыткам представляют не только банковские учреждения, но и операторы почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие право на осуществление эмиссии и/или эквайринга электронных платежных средств. Доля убытков таких учреждений в общей сумме убытков от незаконных действий за 2023 год составила 0,4%, по количеству случаев - 0,2%.

Платежные карты в Украине

По данным НБУ, сумма операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составила 6 трлн 141 млрд гривен. Из них в Украине совершено 90,4% операций.

В целом в Украине и за рубежом совершены безналичные операции на сумму 3 трлн 980 млрд гривен. Доля безналичных сделок достигла 65%. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%.

Средняя сумма одной сделки в Украине в 2023 году: