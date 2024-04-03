В Румынии хотят разрешить армии защищать своих граждан за рубежом

Министерство национальной обороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий защиту граждан страны за рубежом, сообщает Европейская правда.

Согласно проекту закона, вмешательство за пределами страны не ограничивается введением войск и может включать также другие виды вмешательств для противодействия гибридным угрозам.

Инициировать эти действия может рекомендовать президент Румынии по согласованию с Высшим советом национальной обороны (CSAT).

"Президент Румынии может по предложению премьер-министра принять необходимые меры для защиты румынских граждан, которым угрожает опасность за пределами национальной территории" , – говорится в законопроекте.

Документ также вводит новое определение сил, "предназначенных для обороны", включающее в себя как вооруженные силы, так и силы защиты.

Кроме того, законопроект предусматривает, что в случае мобилизации или во время вооруженного конфликта персонал, работающий в Министерстве внутренних дел, может подлежать милитаризации.

Он также предлагает создание новой структуры под названием Национальный военный командный центр (CNMC), который будет отвечать за координацию и управление всеми силами обороны, в частности войсками НАТО, которые дислоцируются в Румынии.