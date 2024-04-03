Россияне обстреляли Сумщину: один погибший, пострадал ребенок

Утром 3 марта русские войска обстреляли Сумщину. В результате ракетной атаки есть погибший.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Сегодня в 09 час. 25 мин россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской общине. В результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры" , - говорится в сообщении.

Пока известно об одном погибшем. Также травмированы два жителя – отец и его четырехлетний сын.

На месте работают все необходимые службы.