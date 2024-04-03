Росіяни обстріляли Сумщину: один загиблий, постраждала дитина
Зранку 3 березня російські війська обстріляли Сумщину. Внаслідок ракетної атаки є загиблий.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
"Сьогодні о 09 год. 25 хв росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури", – йдеться в повідомленні.
Наразі відомо про одного загиблого. Також травмовано двох жителів – батька та його чотирирічного сина.
На місці працюють всі необхідні служби.