Росіяни обстріляли Сумщину: один загиблий, постраждала дитина

Зранку 3 березня російські війська обстріляли Сумщину. Внаслідок ракетної атаки є загиблий.

Про це повідомили﻿ у Сумській ОВА.

"Сьогодні о 09 год. 25 хв росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури" , – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про одного загиблого. Також травмовано двох жителів – батька та його чотирирічного сина.

На місці працюють всі необхідні служби.