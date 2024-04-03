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ГУР готовит операцию по уничтожению Крымского моста – The Guardian

ГУР готовит операцию по уничтожению Крымского моста – The Guardian
Фото: Росавтодор

Главное управление разведки готовит спецоперацию по уничтожению Крымского моста в первой половине 2024 года, узнало издание The Guardian от неназванных высокопоставленных чиновников ГУР, сообщает Украинская правда.

По данным издания, в ГУР считают, что смогут вывести мост из строя в ближайшее время.

"Мы сделаем это (вывод из строя Крымского моста - ред.) в первой половине 2024 года", - сказал источник The Guardian.

Источник добавил, что разведка уже имеет "большинство средств для достижения этой цели" и указал, что глава ГУР Кирилл Буданов действует согласно плану, утвержденному президентом Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.

Издание отмечает, что пока непонятно как будет разворачиваться спецоперация, ведь Россия приняла значительные меры для защиты моста, усилив противовоздушную оборону и развернув "баржу-мишень" как приманку для входных управляемых ракет.

Напомним, в июле 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

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