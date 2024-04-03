ГУР готує операцію зі знищення Кримського мосту – The Guardian

Головне управління розвідки готує спецоперацію зі знищення Кримського мосту в першій половині 2024 року, дізналося видання The Guardian від неназваних високопосадовців ГУР, повідомляє Українська правда.

За даними видання, в ГУР вважають, що зможуть вивести міст з ладу найближчим часом.

"Ми зробимо це (виведення з ладу Кримського мосту - ред.) в першій половині 2024 року" , - сказало джерело The Guardian.

Джерело додало, що розвідка вже має "більшість засобів для досягнення цієї мети" та вказало, що очільник ГУР Кирило Буданов діє згідно з планом, затверджений президентом Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

Видання зазначає, що поки незрозуміло як розгортатиметься спецоперація, адже Росія вжила значних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для вхідних керованих ракет.

Нагадаємо, у липні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".