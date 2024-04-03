В ГУР прокомментировали информацию о планах уничтожить Крымский мост

Незаконно построенный Крымский мост является законной целью Сил обороны Украины и эта военная цель подлежит "обезвреживанию", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, комментируя информацию британского издания The Guardian о том, что ГУР уничтожит Крымский мост в первой половине текущего года.

"У The Guardian, безусловно, есть свои источники, и на Западе в последнее время выходит много материалов с достаточно громкими заголовками, которые ссылаются на те или иные источники" , — сказал он, добавив, что комментировать анонимную информацию является "не всегда уместным делом" .

"Если говорить о публичной коммуникации, то могу заверить, что информация озвучивается и тогда, когда это нужно. Что касается этого сооружения — моста, то были уже неоднократные коммуникации и заявления по этому поводу от украинских представителей сектора безопасности и обороны. Глава СБУ комментировал эту ситуацию. И, в конце концов, мы можем констатировать, что россияне постоянно рапортуют вверх, передают в Кремль, что на этот раз уже все меры безопасности точно приняты" , — констатирует Юсов.

Представитель ГУР также добавил, что россияне не испугались этой информации о планах украинских силовиков.

"Но то, что все военные цели, а данный незаконный объект — это военная цель, подлежат обезвреживанию — это не новая информация. Здесь ничего нового нет" , — подчеркнул представитель ГУР.

Как сообщалось, издание The Guardian со ссылкой на свои источники писало о намерениях украинской военной разведки уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года.