В ГУР прокоментували інформацію про плани знищити Кримський міст

Незаконно збудований Кримський міст є законною ціллю Сил оборони України і ця військова ціль підлягає "знешкодженню", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, коментуючи інформацію британського видання The Guardian про те, що ГУР знищить Кримський міст в першій половині поточного року.

"У The Guardian, безумовно, є свої джерела, і на Заході останнім часом виходить багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела" , — сказав він, додавши, що коментувати анонімну інформацію є "не завжди доречною справою".

"Якщо говорити про публічну комунікацію, то можу запевнити, що інформація озвучується та і тоді, коли це потрібно. Що стосується цієї споруди — мосту, то були вже неодноразові комунікації й заяви з цього приводу від українських представників сектору безпеки й оборони. Очільник СБУ коментував цю ситуацію. І, зрештою, ми можемо констатувати, що росіяни постійно рапортують нагору, передають в Кремль, що цього разу вже всі заходи безпеки точно вжиті" , — констатує Юсов.

Представник ГУР також додав, що росіяни не злякалися цієї інформації про плани українських силовиків.

"Але те, що всі військові цілі, а даний незаконний об’єкт — це військова ціль, підлягають знешкодженню — це не нова інформація. Тут нічого нового немає" , — наголосив представник ГУР.

Як повідомлялось, видання The Guardian з посиланням на свої джерела писало про наміри української військової розвідки знищити Кримський міст в першій половині 2024 року.