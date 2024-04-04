Иран в ближайшие дни может начать военную операцию против Израиля – СМИ

Уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в большую войну в регионе. Американская разведка ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.﻿ Со ссылкой на Vox News, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Ранее высокопоставленные чиновники Ирана заявляли, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство" , - пишет издание со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Ливанский панарабский спутниковый телеканал новостей Al Mayadeen сообщил, что Тегеран планирует комбинированную атаку с "дождем" беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля.