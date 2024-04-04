Іран найближчими днями може розпочати військову операцію проти Ізраїлю – ЗМІ

Знищення консульства Ірану в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників та генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні. Американська розвідка ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. З посиланням на Vox News, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство" , - пише видання з посиланням близькосхідні ЗМІ.

Ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen повідомив, що Тегеран планує комбіновану атаку з "дощем" безпілотників і ракет, випущених зі своїх баз по стратегічних об'єктах на території Ізраїлю.