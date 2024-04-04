"Шахеды" атаковали Харьков: четверо погибших

В ночь на 4 апреля русские войска атаковали Харьков беспилотниками типа Shahed. Пока известно о четырех погибших и 12 раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне выпустили минимум 15 "Шахедов", часть из них сбили силы ПВО.

"В г. Харьков под прицелом был Новобаварский район, поврежден многоквартирный жилой дом. Оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли 3 работника ГСЧС, которые прибыли на вызов. Пострадали еще 6 гражданских".

В результате попадания вражеского дрона в другой 14-этажный дом частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекления и конструктивные элементы. Погибла 69-летняя женщина" , – говорится в сообщении.

Фото: t.me/synegubov

В 02:49 оккупанты нанесли удары по Салтовскому району. Без пострадавших.

Кроме того, около 02:08 оккупанты нанесли удары по Лозовой, повреждена гражданская инфраструктура, горели 5 автомобилей. Пострадавших нет. После 05 часов ударили повторно. К счастью, тоже без пострадавших.

В 03:05 оккупанты ударили по Чугуевскому району. Также без пострадавших.

Всего в результате ночных ударов погибли 4 человека, 12 человек пострадали и получили медицинскую помощь.