"Шахеди" атакували Харків: четверо загиблих

У ніч на 4 квітня російські війська атакували Харків безпілотниками типу Shahed. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 12 поранених.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни випустили щонайменше 15 "Шахедів", частину із них збили сили ППО.

"У м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівники ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних.

Внаслідок потрапляння ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка" , – йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/synegubov

О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.

Крім того, близько 02:08 окупанти завдали ударів по Лозовій, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 05 години вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих.

О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих.

Загалом внаслідок нічних ударів загинули 4 людини, 12 людей постраждали і отримали медичну допомогу.