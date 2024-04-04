Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air после ударов по НПЗ в Татарстане (Россия) временно приостановила полеты в столицу республики Казань, сообщает Экономическая правда.
"В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе - Казань - Актобе будет приостановлено", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Запланированное возобновление авиасообщения будет объявлено позже.
Напомним, казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновила полеты в Россию с 13 марта 2022 года.