Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air после ударов по НПЗ в Татарстане (Россия) временно приостановила полеты в столицу республики Казань, сообщает Экономическая правда.

"В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе - Казань - Актобе будет приостановлено" , - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Запланированное возобновление авиасообщения будет объявлено позже.

Напомним, казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновила полеты в Россию с 13 марта 2022 года.