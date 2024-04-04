Авіакомпанія з Казахстану призупинила польоти до Татарстану після удару по НПЗ

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air після ударів по НПЗ у Татарстані (Росія) тимчасово призупинила польоти до столиці республіки Казані, повідомляє Економічна правда.

"З метою забезпечення безпеки польотів починаючи з 05.04.2024 року авіасполучення за направленням Актобе – Казань – Актобе буде припинено" , – йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Заплановане відновлення авіасполучення буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, казахстанська авіакомпанія Qazaq Air відновила польоти до Росії з 13 березня 2022 року.