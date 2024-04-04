Дело российских хакеров, атаковавших "Киевстар", решили передать в Гаагу

В деле хакерской атаки на оператора мобильной связи «Киевстар» Служба безопасности Украины объявит подозрения членам хакерской группировки SandWorm, а также должностным лицам Главного разведывательного управления Генштаба России. После этого материалы дела направят в Международный уголовный суд. Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Укринформ.

«В кейсе Киевстара будут подозрения членам группировки SandWorm, являющейся воинской частью 74455 ГРУ, руководителю этой воинской части, а также руководству ГРУ ГШ РФ» , - сказал Витюк.

По словам Витюка, главой хакерской группировки SandWorm является Евгений Серебряков.

Группировка SandWorm (переводится как песчаный червь – ред.) является воинской частью ГРУ ГШ РФ и специализируется на атаках по энергетике, телекому, интернет-провайдерам и операторам связи.

«СБУ очень быстро аргументировала, почему это SandWorm. Хотя ответственность на себя взяла телеграмма-группа под названием «Солнцепек», а в дальнейшем был репост, осуществленный телеграмм-каналом «Джокер ДНР». Оба ресурса уже давно были идентифицированы нами как работающие с российским ГРУ. Они позиционируют себя как добровольных хакеров-активистов, помогающих РФ. На самом деле, это просто легализация деятельности ГРУ ГШ, такие каналы есть и у ФСБ. Кроме этого, у нас есть другие доказательства - это определенный почерк, использование специально созданных программных продуктов, инфраструктуры, которая использовалась для скачивания файлов» , - сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ.

Сейчас по делу за фактом кибератаки на Киевстар СБУ проводит ряд экспертиз, в том числе по нанесенному ущербу, а также направлены запросы к международным партнерам и спецслужбам для получения определенной информации.