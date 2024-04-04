Справу російських хакерів, які атакували "Київстар", вирішили передати до Гааги

У справі хакерської атаки на оператора мобільного зв’язку «Київстар» Служба безпеки України оголосить підозри членам хакерського угруповання SandWorm, а також посадовцям Головного розвідувального управління Генштабу Росії. ﻿Після цього матеріали справи спрямують до Міжнародного кримінального суду. Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Укрінформ.

«У кейсі Київстару будуть підозри членам угруповання SandWorm, яка є військовою частиною 74455 ГРУ, очільнику цієї військової частини, а також керівництву ГРУ ГШ РФ» , - сказав Вітюк.

За словами Вітюка, очільником хакерського угруповання SandWorm є Євген Серебряков.

Угруповання SandWorm (перекладається як піщаний хробак - ред.) є військовою частиною ГРУ ГШ РФ і спеціалізується на атаках по енергетиці, телекому, інтернет-провайдерах і операторах зв’язку.

«СБУ дуже швидко аргументувала, чому це SandWorm. Хоча відповідальність на себе взяла телеграм-група під назвою «Солнцепьок», а в подальшому був репост, здійснений телеграм-каналом «Джокер ДНР». Обидва ресурси вже давно були ідентифіковані нами як такі, що працюють із російським ГРУ. Вони позиціонують себе як добровільних хакерів-активістів, що допомагають РФ. Насправді це просто легалізація діяльності ГРУ ГШ, такі канали є і у ФСБ. Окрім цього, ми маємо інші докази - це певний почерк, використання спеціально створених програмних продуктів, інфраструктури, яка використовувалася для викачування файлів» , - повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.

Наразі у справі за фактом кібератаки на Київстар СБУ проводить низку експертиз, зокрема стосовно завданих збитків, а також направлені запити до міжнародних партнерів і спецслужб для отримання певної інформації.