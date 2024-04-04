В Воздушных силах объяснили причины сбития только половины "шахедов"

Ночью 4 апреля российская армия запустила по Украине 20 дронов, бойцы ПВО уничтожили 11 из них﻿. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш, сообщает Деловая столица.

По его информации, Харьковскую область атаковали две группы дронов с разных направлений. После полуночи группа из 10 "шахедов" залетела с территории России и направилась непосредственно на Харьков. Спустя некоторое время из Николаевщины вылетела другая группа, которая через ряд областей тоже двигалась на Харьковщину.