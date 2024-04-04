У Повітряних силах пояснили причини збиття лише половини "шахедів"

Вночі 4 квітня російська армія запустила по Україні 20 дронів, бійці ППО знищили 11 з них﻿. Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш, повідомляє Ділова столиця.

За його інформацією, Харківську область атакували дві групи дронів з різних напрямків. Після опівночі група з 10 "шахедів" залетіла з території Росії та попрямувала безпосередньо на Харків. Дещо згодом з Миколаївщини вилетіла інша група, яка через низку областей теж рухалася на Харківщину.