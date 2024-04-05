В Кремле активизировали информационные операции, рассчитывая на уступки Запада - ISW, сообщает Украинская правда.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад бояться и "самосдерживаться".﻿﻿ Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики отметили попытки Шойгу угрожать Франции чтобы сдерживать поддержку Украины. Шойгу делает вид заинтересованности в мирных переговорах. Это является частью более широкой российской информационной операции, направленной на убеждение западных стран подтолкнуть Украину к неравноправным переговорам на условиях России.

Кремль использовал эту общую информационную операцию об эскалации с НАТО, нацелив ее конкретно на Францию, после призывов президента Франции Эммануэля Макрона к Западу увеличить уровень и типы помощи в сфере безопасности, которую он посылает Украине.

Песков заявил, что НАТО и Россия находятся в "прямой конфронтации". Таким образом оккупанты активизируют существующие информационные операции, чтобы заставить Запад к самоограничению.

Песков заявил 4 апреля, что отношения между Россией и НАТО "скатились до уровня прямой конфронтации" и что НАТО "уже втянуто в конфликт вокруг Украины".

Песков обвинил НАТО в приближении к границам России, вероятно, имея в виду недавнее вступление Финляндии и Швеции в альянс, и заявил, что НАТО расширяет свою военную инфраструктуру ближе к России.

Военные аналитики отметили, что российские официальные лица уже давно пытаются представить НАТО и Запад как экзистенциальную угрозу для России, чтобы оправдать войну Кремля в Украине. Например, 18 марта глава России Владимир Путин заявил, что полномасштабная война между НАТО и Россией нежелательна, но возможна.

Неоднократные заявления Пескова о том, что НАТО и Россия уже находятся в "прямой конфронтации", являются усилением этого нарратива, но, вероятно, все еще являются частью российской кампании рефлексивного контроля, которая использует угрожающие высказывания, чтобы задержать и повлиять на принятие важных решений о поддержке Запада для Украины. Этот кремлевский нарратив также, вероятно, является попыткой представить оборонную деятельность НАТО в ответ на откровенную агрессию России как провокационную.

Лавров также продвигал информационные операции, имитируя заинтересованность в переговорах. Лавров использовал встречу десятков иностранных послов из незападных государств, чтобы осудить украинскую "формулу мира", одновременно заявив, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.

По оценкам ISW, Россия продолжает готовиться к потенциальной войне с вооруженными силами из НАТО. Агрессоры проводят военные реформы, воссоздают Ленинградский военный округ и Московский военный округ на западе России. Российские официальные лица обвинили НАТО в том, что она дала России повод для восстановления ЛВО непосредственно на границе с Финляндией.

Ключевые выводы ISW за 4 апреля: