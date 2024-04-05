Румыния призвала НАТО к "амбициозным действиям" в поддержку Украины

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что во время внеочередного заседания Совета Украина-НАТО в четверг она подчеркнула критическую необходимость сохранения непоколебимой поддержки евроатлантического пути Украины, сообщает Европейская правда.

По ее словам, Вашингтонский саммит НАТО в июле 2024 года предоставляет "решающую возможность для амбициозных действий" в направлении евроатлантической интеграции Украины.

"Мы остаемся твердо преданными тому, чтобы оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется" , – отметила Одобеску.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне примет решение о долгосрочной поддержке Киева.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений относительно предложения фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Йенс Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.

В то же время чиновники Альянса публично выражали скепсис относительно любых формулировок о приглашении Украины к членству на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.