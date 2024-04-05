Румунія закликала НАТО до "амбітних дій" на підтримку України

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що під час позачергового засідання Ради Україна-НАТО у четвер вона наголосила на критичній необхідності збереження непохитної підтримки євроатлантичного шляху України, повідомляє Європейська правда.

За її словами, Вашингтонський саміт НАТО у липні 2024 року надає "вирішальну можливість для амбітних дій" у напрямку євроатлантичної інтеграції України.

"Ми залишаємося твердо відданими тому, щоб надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно" , – зазначила Одобеску.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні ухвалить рішення про довгострокову підтримку Києва.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Єнс Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

Водночас посадовці Альянсу публічно висловлювали скепсис стосовно будь-яких формулювань про запрошення України до членства на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.