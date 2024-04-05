Бывшего нардепа Онищенко приговорили к 15 годам по "Газовому делу"

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего народного депутата Александра Онищенко по делу об организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Ссылаясь на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), сообщает Зеркало недели.

«Газовое дело» – суд признал виновным бывшего народного депутата» , – заявили в САП

Центр противодействия коррупции в свою очередь добавил, что скрывающемуся за рубежом Александру Онищенко назначили 15 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.

Также к 12 годам лишения свободы с конфискацией приговорен финансовый директор, соорганизатор схемы Елена Павленко.

Газовое дело эксдепутата Александра Онищенко – одно из самых первых и громких дел НАБУ и САП. Расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, было начато еще в 2015 году и завершено еще в 2018.

Александр Онищенко признан виновным в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», то есть перепродажи купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Следствием «газовой схемы» стали убытки государству в размере около 3 млрд. грн. Из них 740 млн грн — утраченный доход получившего компании ПАО «УГВ» подконтрольные организатору схемы — народному депутату Украины Александру Онищенко. Еще 2 млрд грн – это потери государственного бюджета из-за решения Государственной фискальной службы Украины о рассрочке выплаты ренты за пользование недрами.

В реализации коррупционной схемы, по данным следствия, задействованы более 60 структур, в том числе две товарные биржи и 5 иностранных структур.

В общей сложности к участию в "газовой схеме" фигурируют 29 человек. По ряду уже вынесены приговоры суда.