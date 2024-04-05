Колишнього нардепа Онищенка засудили до 15 років у "Газовій справі"

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього народного депутата Олександра Онищенка у справі про організацію корупційної схеми з розкрадання коштів при видобутку та продажу природного газу та засудив його до 15 років позбавлення волі. Посилаючись на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), повідомляє Дзеркало тижня.

«Газова справа» – суд визнав винним колишнього народного депутата» , – заявили у САП.

Центр протидії корупції у свою чергу добавив, що Олександру Онищенку, який переховується за кордоном, призначили 15 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.

Також до 12 років позбавлення волі з конфіскацією засуджено фінансового директора, співорганізатора схеми Олену Павленко.

Газова справа ексдепутата Олександра Онищенка – одна з найперших і найгучніших справ НАБУ й САП. Розслідування щодо Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, було розпочато 2015 року та завершено ще у 2018.

Олександра Онищенка визнано винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», тобто перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Наслідком «газової схеми» стали збитки державі у розмірі близько 3 млрд грн. Із них 740 млн грн — втрачений дохід ПАТ «УГВ», який отримали компанії, підконтрольні організатору схеми — народному депутату України Олександру Онищенку. Ще 2 млрд грн — це втрати державного бюджету через рішення Державної фіскальної служби України про розстрочення виплати ренти за користування надрами.

Загалом, у реалізації корупційної схеми, за даними слідства, задіяні понад 60 структур, в тому числі дві товарні біржі та 5 іноземних структур.

Загалом до участі у "газовій схемі" фігурують 29 осіб. Щодо низки уже ухвалені вироки суду.