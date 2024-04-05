Россияне сообщили об атаке БПЛА на Ейск и Энгельс

В городах Энгельс Саратовской области и Ейск (Краснодарский край РФ), где расположены военные аэродромы, в ночь на 5 апреля произошли серии громких взрывов. Об этом пишут росСМИ, сообщает Новое время.

На аэродроме в Энгельсе базируются тяжелые стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

В Ейске находится аэродром совместного базирования ВМФ, ВВС и Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация). Здесь базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Точных данных о повреждениях в Энгельсе и Ейске пока тоже нет.

Глава Ейского района Роман Бублик после ночных «вспышек в небе» заявил о якобы «пресечении попытки террористической атаки по территории нашего региона на большом расстоянии от нашего района».

«Никаких разрушений на нашей территории нет» , — утверждает Бублик.

В то же время местные паблики сообщали о более чем 10 взрывах над Ейском в ночь на 5 апреля, а также о звуке «автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка».

О ночных взрывах сообщали и в Энгельсе Саратовской области РФ, где также расположен военный аэродром

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в Энгельсе сегодня утром якобы «ликвидировали» БПЛА. «Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — утверждает Бусаргин.

Минобороны РФ также признало ночную массированую атаку дронов

Российское министерство обороны заявило, что ночью и утром 5 апреля российская ПВО якобы «перехватила и уничтожила» более 50 беспилотников над пятью регионами России: