Росіяни повідомили про атаку БПЛА на Єйськ та Енгельс

У містах Енгельс Саратовської області та Єйськ (Краснодарський край РФ), де розташовані військові аеродроми, у ніч на 5 квітня відбулися серії гучних вибухів. Про це пишуть РосЗМІ, повідомляє Новое время.

На аеродромі в Енгельсі базуються важкі стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які Росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

У Єйську знаходиться аеродром спільного базування ВМФ, ВПС та Федерального агентства повітряного транспорту Росії (Росавіація). Тут базується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.

Точних даних про пошкодження в Енгельсі та Єйську поки що теж немає.

Голова Єйського району Роман Бублик після нічних «спалахів у небі» заявив про нібито «припинення спроби терористичної атаки територією нашого регіону на великій відстані від нашого району».

«Жодних руйнувань на нашій території немає» , — стверджує Бублик.

Водночас місцеві пабліки повідомляли про більш ніж 10 вибухів над Єйськом у ніч на 5 квітня, а також про звук «автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка».

Про нічні вибухи повідомляли і в Енгельсі Саратовської області РФ, де також розташований військовий аеродром

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив, що в Енгельсі сьогодні вранці нібито ліквідували БПЛА. "Постраждалих та руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає" , - стверджує Бусаргін.

Міноборони РФ також визнало нічну масовану атаку дронів

Російське міністерство оборони заявило, що вночі та вранці 5 квітня російська ППО нібито «перехопила та знищила» понад 50 безпілотників над п'ятьма регіонами Росії: