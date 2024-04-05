Маск спрогнозировал "ядерный апокалипсис" из-за вступления Украины в НАТО

Американский миллиардер Илон Маск, уже давно запомнившийся совершенно неоднозначными высказываниями по поводу российско-украинской войны, теперь заявил о «ядерном апокалипсисе» в случае вступления Украины в НАТО. Свое мнение он по-прежнему решил высказать в соцсети Х, сообщает Зеркало недели.

В частности, Маск отреагировал на пост пользователя alx с видео, где госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что Украина в будущем станет членом НАТО. На что Маск написал:

«Буквально так начинается фильм о ядерном апокалипсисе».

Миллиардер также прикрепил к своему ответу видео из фильма о ядерных взрывах, бегстве и гибели людей.

Накануне, 4 апреля, Энтони Блинкен заявил журналистам в Брюсселе:

«Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите – помочь построить мост к этому членству».

Таким образом, он подкрепил свое предварительное заявление о том, что предстоящий юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне в июле будет сфокусирован на том, чтобы разработать дорожную карту по членству Украины в НАТО.