Маск спрогнозував "ядерний апокаліпсис" через вступ України до НАТО

Американський мільярдер Ілон Маск, який вже давно запам’ятався цілком неоднозначними висловлюваннями щодо російсько-української війни, тепер заявив про «ядерний апокаліпсис» у разі вступу України в НАТО. Свою думку він, як і раніше, вирішив висловити у соцмережі Х, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, Маск відреагував на пост користувача alx із відео, на якому держсекретар США Ентоні Блінкен заявляє, що Україна в майбутньому стане членом НАТО. На що Маск написав:

«Буквально так починається фільм про ядерний апокаліпсис».

Мільярдер також прикріпив до своєї відповіді відео з фільму про ядерні вибухи, втечу та загибель людей.

Напередодні, 4 квітня, Ентоні Блінкен заявив журналістам у Брюсселі:

«Україна стане членом НАТО. Наша мета на саміті – допомогти побудувати міст до цього членства».

Таким чином він підкріпив свою попередню заяву про те, що майбутній ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні у липні буде сфокусований на тому, щоб розробити дорожню карту щодо членства України у НАТО.