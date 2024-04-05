ТЦК начнут вызывать 25-летних для обновления данных и медосмотра – Генштаб

Территориальные центры комплектования (ТЦК) начнут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

25-летние подлежат снятию с учета призывников и постановке на военный учет военнообязанных.

"Совершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите родины" , - сообщают военные.

Принимая во внимание изменения законодательства, ТЦК будут вызывать 25-летних для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих документов.

Также в Генштабе заявили, что после подписания указа о демобилизации срочников будут уволены в запас около 7000 человек.