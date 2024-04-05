ТЦК почнуть викликати 25-річних для оновлення даних та медогляду – Генштаб

Територіальні центри комплектування (ТЦК) почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку. Про це йдеться у повідомленні﻿ Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що 25-річні підлягають зняттю з обліку призовників та постановці на військовий облік військовозобов'язаних.

"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини" , – повідомляють військові.

Зважаючи на зміни законодавства, ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.

Також у Генштабі заявили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7000 осіб.