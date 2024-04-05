В ОП рассказали о ситуации с замороженными российскими активами

Евросоюз сможет начать изъятие доходов от замороженных российских активов в пользу Украины за 2024 год. Сумма составит от 5 до 8 млрд евро, а деньги поступят в следующем году.﻿ Об этом в интервью заявила замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

"Когда обсуждались в Еврокомиссии вопросы передачи сверхприбылей Украине, было принято решение, что это будет возможно, начиная с 2024 года. Соответственно, все доходы, которые к концу этого года будут сгенерированы, можно будет передать Украине, если Евросоюзом будет принято соответствующее законодательство. Мы ожидаем такого решения в ближайшее время" , - отметила она.

По ее словам, после введения санкций в 2022 году и замораживания средств РФ в системе Euroclear, за 2022-2023 годы было аккумулировано 5,2 млрд евро доходов, 4,4 млрд - это доходы за 2023 год, 825 млн евро за 2022 год.

"Эти деньги находятся на отдельном счете, и пока не стоит вопрос о передаче этих средств Украине" , - сказала она.

Точный размер объема доходов за 2024 год пока назвать невозможно, поскольку он зависит от сроков погашения ценных бумаг.

"Очевидно, на конец 2024 года сумма будет больше, ведь погашений будет больше… Наши ожидания, что они (выплаты доходов – ред.) составят от 5 до 8 млрд евро, в зависимости от того, какая сумма будет погашена в 2024 году" , - сказала Мудрая.

Ирина Мудрая до недавнего времени была заместителем министра юстиции и занималась на этом посту вопросами репараций и передачи Украине замороженных российских активов. 30 марта Мудрая была назначена заместителем главы Офиса президента, и на новой должности она продолжит заниматься этими вопросами. (Интервью было записано до смены должности).