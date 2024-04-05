Международные резервы Украины за март выросли почти на 20%

Международные резервы Украины в марте выросли на 18% и по состоянию на 1 апреля 2024 составили 43,763 млрд долларов США. Ссылаясь на данные НБУ, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 1 апреля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 43 762,7 млн долл. США. В марте они выросли на 18%" , - информирует Нацбанк.

Отмечается, что такая динамика обусловлена значительными (более 9 млрд долл. США) объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Динамику резервов в марте определял ряд факторов.

Во-первых, на динамику резервов влияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 9316,1 млн долл. США. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 363,5 млн долл. США. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 728,5 млн долл. США.

Во-вторых, на резервы влияли операции Национального банка на валютном рынке Украины. Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 1 813,6 млн долл. США и выкупил в резервы 25,9 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в марте составила 1 787,7 млн долл. США.

На динамику резервов в марте также влияла переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В марте благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266,3 млн долл. США.